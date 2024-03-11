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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях п'яний водій перекинув автівку — постраждала дитина

Сьогодні, 16:46 Переглядів: 512

  

Дитину госпіталізували для встановлення діагнозу

Сьогодні, 11 березня, близько 12.00, у Горішніх Плавнях, на вулиці Соборній сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, автомобіль Ford, яким керував 34-річний чоловік, перевернувся на дах під час руху.

 

Внаслідок ДТП 8-річного хлопчика, який був в автомобілі, госпіталізували для встановлення діагнозу, водій травм не отримав та від госпіталізації відмовився.

 

Під час оформлення протоколу поліціянти з’ясували, що водій перебував у стані сп’яніння. Перевірка на Драгері показала 1,73 проміле.

 

За цим фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 2 лютого на Полтавщині сталася ДТП в якій загинули пасажир та водій автомобіля Skoda Octavia.

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Автор: Дарія Згура Джерело відео: ГОК ТВ
Теги: ДТП Горішні Плавні
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