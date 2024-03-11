Військовий та блогер з Кременчука передав допомогу для дитячого центру «Надія» в Лубнах

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 239

«Найкращий подарунок — це не той, який отримуєш, а той, який даруєш сам»

9 березня, активісти з Кременчука та Полтави завітали до Лубенського дитячого соціально-реабілітаційного центру «Надія» з матеріальною допомогою. «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирушив з ними.

Підготовка до поїздки розпочалася за декілька днів. Блогер з Кременчука Ярослав, він же військовий з позивним «Блогер» вирішив до дня свого народження зробити приємний сюрприз дітям в соціально-реабілітаційному центрі, де колись був і сам. Оскільки вважає, що найкращий подарунок — це не той, який отримуєш, а той, який даруєш сам.

— Памʼятаю, як ми самі чекали, поки приїдуть вже дорослі вихованці, які також проводили певний період часу в цьому закладі, — говорить Ярослав.

Тоді Ярослав опублікував пост на своїх сторінках у соцмережах із закликом до підписників зібрати речі, іграшки та солодощі, які вони хотіли б також передати діткам, позбавленим батьківського піклування та турботи, а також діткам з особливостями.

Крім того, до Ярослава доєдналися небайдужі друзі з Кременчука та Полтави, які також збирали речі та допомогли з організацією втілення ідеї.

Люди з різних куточків Кременчуцького району, Полтавської області та всієї України надсилали необхідне для дітей.

Напередодні від’їзду до Лубен, усі речі завантажили до автомобілів, а зранку вирушили до дитячого центру «Надія». Як розповіли працівниці закладу, серед діток є багато переселенців, вони з нетерпінням чекали гостей та підготувалися до візиту — приготували подарунки для Ярослава, а зустріли піснями та віршами.

Зустріч пройшла дуже швидко за приємним спілкуванням, обміном враженнями, переглядом старих фотографій та спільного святкового обіду.

Дітки були задоволені. А Ярослав та його команда зазначили, що це не останній збір, і допомога діткам буде неодноразова. До речі, серед планів Ярослава є незабаром відвідати ще один з дитячих будинків у Кременчуцькій громаді.