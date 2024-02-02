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Надзвичайні новини, Полтавщина

Вранці на Полтавщині сталася смертельна ДТП: зіткнулися легковик та бензовоз

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 729

 
Водій та пасажир легковика загинули на місці

Сьогодні, 2 лютого, близько 7.45, поблизу села Минівка Терешківської громади Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Skoda Octavia зіткнувся із бензовозом Volvo. Після цього легковик загорівся.

 

Внаслідок ДТП пасажир та водій Skoda Octavia від отриманих травм загинули на місці події. Наразі особи обох загиблих встановлюються.

Причини та обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, що в жовтні на автодорозі Дніпро-Київ, поблизу села Свічкареве Полтавського району сталася смертельна ДТП.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Полтавщина смертельна ДТП
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