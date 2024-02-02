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Кременчук, Воїни світла, Війна

«На щиті» до Кременчуччини повернувся військовий Олексій Поздняков

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 870

 

Вчора, 1 лютого, у Горішніх Плавнях попрощалися з воїном Олексієм Поздняковим, який загинув на російсько-українській війні захищаючи незалежність України. Старшого солдата поховали з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Олексій Поздняков народився 27 березня 1987 року у Горішніх Плавнях. У 2002 році після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи № 1 продовжив навчання у професійному будівельному ліцеї, де отримав професію машиніста автокрана. З 2005 до 2018 рік працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті за спеціальністю. Одночасно навчався у політехнічному коледжі, де здобув кваліфікацію механіка.

У 2006-2007 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Потім також працював на підприємстві «Рижівський гранітний кар’єр» і ТОВ «Феррострой» машиністом автокрана.

20 червня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. 25 січня 2024 року вірний військовій присязі в бою за Україну старший стрілець парашутно-десантного батальйону старший солдат ЗСУ Олексій Поздняков героїчно загинув у районі селища Новоселівське Сватівського району Луганської області.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Горішні Плавні
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