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Кременчук, Споживач

В останній тиждень січня на Кременчуччині найбільше подорожчали олія та яйця, а подешевшав газ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 185

 

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Цього тижня найбільше подорожчали яйця та олія, а подешевшали морква, автогаз та дизельне пальне.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 1 лютого подорожчали:

  • олія соняшникова — 2,55 грн за літр;
  • яйця курячі — на 0,50 грн за десяток;
  • буряк — на 0,10 грн за кг.

подешевшали:

  • морква — на 0,15 грн за кг;
  • дизельне пальне — на 0,05 грн за літр;
  • автогаз — на 0,30 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Моніторинг цін на Кременчуччині: найбільше подешевшали яйця та олія, а подорожчало борошно

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Кременчуцький район Держпродспоживслужба моніторинг цін
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