Ferrexpo передала оргтехніку для лінгафонного кабінету в школі № 5 міста Горішні Плавні

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 152

Минулого тижня у школі № 5 міста Горішні Плавні відбулася зустріч старшокласників із проєкту «Старт у професійне майбутнє» з представниками компанії Ferrexpo. Компанія у співпраці з колективом закладу забезпечує діяльність профільних класів. Експерт із корпоративних комунікацій Нік Байєс, який завітав у школу з Лондона, розповів про свій професійний шлях, враження від Горішніх Плавнів та перспективи здійснення мрій, які пропонує робота в гірничій промисловості.

У заході взяли участь учні профільних 10-А і 11-А класів школи № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та школярі з інших шкіл міста, які добре володіють англійською мовою. На зустріч із ними прибули керівник напрямку відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo plc Нік Байєс, начальник департаменту корпоративних комунікацій Ferrexpo в Україні (в.о.) Владислав Мортіков, провідна фахівчиня з корпоративних програм департаменту освіти і розвитку персоналу Полтавського ГЗК Олена Васильченко. Представником від місцевого самоврядування була заступниця міського голови Надія Угнічева.

Привітавши гостей, директорка школи № 5 Алла Тузікова зауважила, що це «незвичайна зустріч». Вона наголосила, що буде намагатися створити коло друзів і спілкування, а також, що школа завжди рада гостям. Алла Тузікова запропонувала учням профільного 11-А класу продемонструвати давній український новорічний звичай — щедрування, під час якого молодь із театралізованим дійством обходить сусідів, бажаючи щастя та добробуту кожній родині. Учні розіграли сцени традиційного щедрування: виконували щедрівки й танцювали гопак, піднявши настрій як гостям, так і господарям заходу.

Своєю чергою Нік Байєс подякував «за найтепліші привітання, надзвичайно чудовий виступ учнів» та зазначив, що Горішні Плавні — «прекрасне місто з найкращими людьми». Гість поділився з учнями життєвим і професійним досвідом та відповів на запитання. Зокрема, підкреслив, що в юності не міг уявити, що працюватиме в гірничій промисловості.

Учні мали нагоду поспілкуватися з Ніком Байєсом і дізналися про важливість комунікацій на всіх рівнях — від рівня робітничого персоналу підприємств до рівня влади на місцях та в державі загалом.

Пан Байєс додав, що залізорудні окатки, які виготовляють на гірничодобувних підприємствах Ferrexpo, мають попит у світових лідерів із виробництва сталі. А також наголосив на тому, що гірництву потрібні фахівці широкого спектра — не лише гірничо-технічного спрямування.

«Сучасна гірнича промисловість — це не тільки геологія та металургія. У цій промисловості також необхідні психологи, лікарі, бухгалтери, люди, які займаються юриспруденцією. І це ціла екосистема людей! Наприклад, те чим займаємося ми з Владиславом Мортіковим та його командою в Україні — це комунікації. Нам кожного дня доводиться спілкуватися з журналістами, аналітиками, дипломатами і політиками. Нам доводиться їздити у різні міста — у Київ, у Вашингтон, і у Цюрих і навіть сюди у Горішні Плавні, що просто чудово. Робота у гірничій промисловості насправді може вам дати будь-яку карʼєру, бо у гірництві задіяний дуже великий спектр професій» — зазначив Нік Байєс у своїй промові.

Наприкінці Нік Байєс зазначив, що робота гірничої промисловості важлива для світу, адже сталь життєво необхідна для розвитку і виживання людства.

«Тому, що те, що ви живете тут, ваше місто, це виробництво — це дуже хороший і великий старт для кожного з вас» — підсумував гість.

Учні школи подарували Ніку вишиванку та мотанку на згадку про цей день. Візит Ніка Байєса завершився пізнавальною екскурсією навчальними аудиторіями школи, капітальний ремонт і технічне переоснащення яких було виконано коштом Ferrexpo та благодійного фонду Полтавського ГЗК. STEM-лабораторія, кабінет географії, англійської мови та інформатики вражають наявністю сучасного обладнання, що допомагає учням здобувати знання для подальшого успіху в дорослому житті.

Спільний проєкт Ferrexpo та школи №5 триває вже вісім років поспіль. Він передбачає поглиблене вивчення предметів природничо-математичного циклу, ознайомлення з роботою гірничодобувних підприємств компанії й можливість досліджувати гірничі процеси під час навчання у профільних класах. Успішні учні мають змогу отримати потрібні знання для вступу до закладів вищої освіти гірничо-технічного спрямування, щоб у майбутньому стати учасником стипендійної програми, пройти стажування і зрештою працевлаштуватися на підприємства компанії.