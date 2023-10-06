На Полтавщині сталася смертельна ДТП: загинули двоє пасажирів, ще двоє отримали травми

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Водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років

Сьогодні, 6 жовтня, близько 5.00, на автодорозі Дніпро-Київ, поблизу села Свічкареве Полтавського району сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль Renault Megane 4, яким керував 40-річний житель Донеччини, під час руху з'їхав у кювет, зіткнувся із земляним насипом.

Внаслідок ДТП 32-річний та 53-річний пасажири загинули на місці. Ще 40-річний та 42-річний пасажири отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізували. Водій автомобіля не постраждав.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція затримала водія легковика в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.