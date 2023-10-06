На Полтавщині безвісти зник 66-річний Сергій Таранець

Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції за телефонами: (05365) 24-203, 0994337102 – чергова частина, або 102.
На Полтавщині безвісти зник 66-річний житель села Манжелія Кременчуцького району Сергій Костянтинович Таранець. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що чоловік 24 вересня пішов з дому та не повернувся.
Прикмети зниклого: на вигляд 60-66 років, зріст 160-170 см, худорлявої статури, волосся коротке, пряме, русе, губи тонкі, лице овальне, ніс прямий. На момент зникнення був одягнений у дублянку коричневого кольору, спортивні штани синього кольору, коричневі туфлі.
Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції за телефонами: (05365) 24-203, 0994337102 – чергова частина, або 102.
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