Запечені помідори, фаршировані яйцями та шинкою

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 67

Готується така гарна страва просто і не потребує багато часу

Складові: Помідори свіжі - 4 шт.

Яйця - 4 шт.

Шинка - 100 г

Перець чорний мелений

Сіль

Олія

Зелена цибуля Приготування: Помідори помийте. Обережно зріжте кришечку помідора і чайною ложкою вийміть серцевину. Стінки залиште досить товстими, щоб вони не луснули. Шинку наріжте дрібними кубиками. У підготовлений підсолений помідор на дно викладіть трохи шинки. Розбийте яйце в помідор. Посоліть, поперчіть і посипте зеленою цибулею (нарізаною дрібно). Запікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 15-20 хвилин.

Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА

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