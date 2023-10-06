Запечені помідори, фаршировані яйцями та шинкою

Помідори помийте. Обережно зріжте кришечку помідора і чайною ложкою вийміть серцевину. Стінки залиште досить товстими, щоб вони не луснули.
Шинку наріжте дрібними кубиками.
У підготовлений підсолений помідор на дно викладіть трохи шинки.
Розбийте яйце в помідор. Посоліть, поперчіть і посипте зеленою цибулею (нарізаною дрібно).
Запікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 15-20 хвилин.
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