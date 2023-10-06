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Запечені помідори, фаршировані яйцями та шинкою

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 67

 

Готується така гарна страва просто і не потребує багато часу

Складові:

  • Помідори свіжі - 4 шт.
  • Яйця - 4 шт.
  • Шинка - 100 г
  • Перець чорний мелений
  • Сіль
  • Олія
  • Зелена цибуля

Приготування:

Помідори помийте. Обережно зріжте кришечку помідора і чайною ложкою вийміть серцевину. Стінки залиште досить товстими, щоб вони не луснули.

Шинку наріжте дрібними кубиками.

У підготовлений підсолений помідор на дно викладіть трохи шинки.

Розбийте яйце в помідор. Посоліть, поперчіть і посипте зеленою цибулею (нарізаною дрібно).

Запікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 15-20 хвилин.

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Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
Теги: Для Дому і Сім'ї рецепти
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