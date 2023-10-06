Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вчора, 22:00 Переглядів: 178

Вихідними, кременчужанам прогнозують хмарну, холодну та дощову погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 7 жовтня, вдень очікується +17...+19°C. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Наступного дня, 8 жовтня, вдень стовпчики термометрів покажуть +10°C. Похмура погода буде триматися не весь день – ввечері небо стане чистим та ясним. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він повинен припинитися.