Росіяни вдарили по Полтавщині

Близько 0.00 у Миргороді було чутно вибухи. Інформацію підтвердив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Ворог атакував Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородському районі. Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі зʼясовується. Попередньо без постраждалих»., - написав Лунін у своєму телеграм-каналі.



