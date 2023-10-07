Росіяни вдарили по Полтавщині

Інформацію щодо влучань уточнюють
Близько 0.00 у Миргороді було чутно вибухи. Інформацію підтвердив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
«Ворог атакував Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородському районі. Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі зʼясовується. Попередньо без постраждалих»., - написав Лунін у своєму телеграм-каналі.
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