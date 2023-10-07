Сьогодні у Горішніх Плавнях збиратимуть макулатуру задля підтримки ЗСУ

Наразі місцеві волонтерки збирають гроші на 10 аптечок, шолом і бронежелет для колумбійця та його побратимів з Інтернаціонального легіону
Сьогоні, 7 жовтня, з 12.00 до 16.00 у Горішніх Плавнях, біля службового входу палацу культури і творчості, вже вкотре збиратимуть макулатуру задля допомогти Збройним Силам України.
Організовують збір вторсировини дівчата з Благодійної крамнички «Антрісоль». Щомісця вони збирають і здають макулатуру, зокрема російськомовні книжки, щоб на ці гроші адресно купувати життєвонеобхідні речі для захисників України.
Наразі дівчата збирають для бійців Інтернаціонального легіону (А3449) 61 тис. грн на аптечки, шолом і бронежилет.
Раніше ми писали, що горішньоплавнівці їздили на веліках, збирали сміття та донатили для ЗСУ.
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