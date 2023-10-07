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Сьогодні у Горішніх Плавнях збиратимуть макулатуру задля підтримки ЗСУ

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 108

Наразі місцеві волонтерки збирають гроші на 10 аптечок, шолом і бронежелет для колумбійця та його побратимів з Інтернаціонального легіону

Сьогоні, 7 жовтня, з 12.00 до 16.00 у Горішніх Плавнях, біля службового входу палацу культури і творчості, вже вкотре збиратимуть макулатуру задля допомогти Збройним Силам України.

— Хто підзбирав макулатури й готовий її здати, аби підтримати ЗСУ і очистити свою оселю? — звертаються місцеві волонтерки до жителів громади.

Організовують збір вторсировини дівчата з Благодійної крамнички «Антрісоль». Щомісця вони збирають і здають макулатуру, зокрема російськомовні книжки, щоб на ці гроші адресно купувати життєвонеобхідні речі для захисників України.

Наразі дівчата збирають для бійців Інтернаціонального легіону (А3449) 61 тис. грн на аптечки, шолом і бронежилет.

— Звернувся чоловік із Колумбії, що служить у нас в «іспанському легіоні» з проханням допомогти знайти для нього й побратимів 10 аптечок, шолом і бронежилет. Давайте разом допоможемо тим, хто захищає нашу державу, — закликає волонтерка та співзасновниці «Антрісолі» Софія Макаренко.

Раніше ми писали, що горішньоплавнівці їздили на веліках, збирали сміття та донатили для ЗСУ.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Благодійна крамничка «Антрісоль»
Теги: благодійність допомога ЗСУ макулатура вторсировина Благодійна крамничка Антрісоль Горішні Плавні допомога анонс
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