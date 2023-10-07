Календар городника на жовтень
Сьогодні, 08:00
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Що і коли садити цього місяця
Жовтень — неоднозначний місяць для садівників, бо погода в середині осені дуже різна з року в рік. Чим здивує нас ця осінь, можна лише здогадуватися. Покладатися будемо тільки на себе і на прогноз погоди на найближчий тиждень. А ще — на посівний календар.
Коренеплоди
- Буряк, морква, пастернак 6-8, 29, 30
- Редис 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30
- Селера, петрушка на корінь 6-8
Цибулеві
- Цибуля городня 2, 3, 29, 30
- Цибуля на зелень, шніт 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30
- Часник 15, 21, 22
- Цибуля порей, рокамболь та інші 1-3, 6-8, 25-27, 29, 30
Овочі до столу та на зберігання
- Гострий та декоративний перець 15-17, 27
- Кале, пак-чой та інша листова капуста 1, 15, 25-27
- Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30
- Міцелій 15-27
Зелень та трави
- Листовий салат 1-3, 15, 25-27, 29, 30
- Шпинат 1, 15, 25-27
- Рукола, крес, листова гірчиця 1, 6-8, 16, 17, 25-27
- Мангольд та інші листові овочі 1-3, 25-27, 29, 30
- Щавель 2, 3, 16, 17, 29, 30
- Кріп та фенхель 2, 3, 21, 22, 29, 30
- Петрушка, кінза та селера на листя 15, 25, 26
- Базилік, материнка, розмарин 11, 12, 16, 17, 25-27
- Лікарські та чайні культури 9-12, 16, 17
- Мікрозелень 1, 15-17, 21, 22, 25-27
Ягідно-плодовий сад
- Суниця та полуниця 4-8, 31
- Яблуня 2, 3, 21, 22, 29, 30
- Груша, айва 15, 21, 22
- Абрикос, вишня, слива, персик 2, 3, 15
- Черешня 2, 3, 9, 10, 29, 30
- Волоський горіх, фундук 2-5, 15, 29-31
- Калина, шипшина, горобина, обліпиха 2, 3, 6-8, 25, 26, 29, 30
- Глід 1, 6-10, 16, 17, 27
- Малина 4-8, 16-17, 31
- Смородина 6-10, 16, 17, 21, 22, 25, 26
- Аґрус та інші ягідники 6-8, 16, 17, 21, 22
- Виноград 15-20
Декоративні рослини
- Газон, ґрунтопокривні рослини 1, 27
- Однорічники 2, 3, 11, 12, 15, 29, 30
- Цибулинні та бульбові 16, 17, 21, 22, 25, 26
- Трав’янисті багаторічники 2, 3, 6-8, 11, 12, 15, 25, 26, 29, 30
- Хвойні 11, 12
- Живі огорожі 4, 5, 9-12, 15, 31
- Чагарники та дерева 2, 3, 9-12, 21, 22, 29, 30
- Кучеряві та плетисті культури 4, 5, 11, 12, 31
- Сидерати 1-3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30
Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
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