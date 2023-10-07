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Календар городника на жовтень

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 147

 

Що і коли садити цього місяця

Жовтень — неоднозначний місяць для садівників, бо погода в середині осені дуже різна з року в рік. Чим здивує нас ця осінь, можна лише здогадуватися. Покладатися будемо тільки на себе і на прогноз погоди на найближчий тиждень. А ще — на посівний календар.

Коренеплоди

  • Буряк, морква, пастернак 6-8, 29, 30
  • Редис 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30
  • Селера, петрушка на корінь 6-8

Цибулеві

  • Цибуля городня 2, 3, 29, 30
  • Цибуля на зелень, шніт 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30
  • Часник 15, 21, 22
  • Цибуля порей, рокамболь та інші 1-3, 6-8, 25-27, 29, 30

Овочі до столу та на зберігання

  • Гострий та декоративний перець 15-17, 27
  • Кале, пак-чой та інша листова капуста 1, 15, 25-27
  • Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30
  • Міцелій 15-27

Зелень та трави

  • Листовий салат 1-3, 15, 25-27, 29, 30
  • Шпинат 1, 15, 25-27
  • Рукола, крес, листова гірчиця 1, 6-8, 16, 17, 25-27
  • Мангольд та інші листові овочі 1-3, 25-27, 29, 30
  • Щавель 2, 3, 16, 17, 29, 30
  • Кріп та фенхель 2, 3, 21, 22, 29, 30
  • Петрушка, кінза та селера на листя 15, 25, 26
  • Базилік, материнка, розмарин 11, 12, 16, 17, 25-27
  • Лікарські та чайні культури 9-12, 16, 17
  • Мікрозелень 1, 15-17, 21, 22, 25-27

Ягідно-плодовий сад

  • Суниця та полуниця 4-8, 31
  • Яблуня 2, 3, 21, 22, 29, 30
  • Груша, айва 15, 21, 22
  • Абрикос, вишня, слива, персик 2, 3, 15
  • Черешня 2, 3, 9, 10, 29, 30
  • Волоський горіх, фундук 2-5, 15, 29-31
  • Калина, шипшина, горобина, обліпиха 2, 3, 6-8, 25, 26, 29, 30
  • Глід 1, 6-10, 16, 17, 27
  • Малина 4-8, 16-17, 31
  • Смородина 6-10, 16, 17, 21, 22, 25, 26
  • Аґрус та інші ягідники 6-8, 16, 17, 21, 22
  • Виноград 15-20

Декоративні рослини

  • Газон, ґрунтопокривні рослини 1, 27
  • Однорічники 2, 3, 11, 12, 15, 29, 30
  • Цибулинні та бульбові 16, 17, 21, 22, 25, 26
  • Трав’янисті багаторічники 2, 3, 6-8, 11, 12, 15, 25, 26, 29, 30
  • Хвойні 11, 12
  • Живі огорожі 4, 5, 9-12, 15, 31
  • Чагарники та дерева 2, 3, 9-12, 21, 22, 29, 30
  • Кучеряві та плетисті культури 4, 5, 11, 12, 31
  • Сидерати 1-3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30
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Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
Теги: Для Дому і Сім'ї календар
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