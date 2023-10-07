Календар городника на жовтень

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Жовтень — неоднозначний місяць для садівників, бо погода в середині осені дуже різна з року в рік. Чим здивує нас ця осінь, можна лише здогадуватися. Покладатися будемо тільки на себе і на прогноз погоди на найближчий тиждень. А ще — на посівний календар.

Коренеплоди

Буряк, морква, пастернак 6-8, 29, 30

Редис 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30

Селера, петрушка на корінь 6-8

Цибулеві

Цибуля городня 2, 3, 29, 30

Цибуля на зелень, шніт 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30

Часник 15, 21, 22

Цибуля порей, рокамболь та інші 1-3, 6-8, 25-27, 29, 30

Овочі до столу та на зберігання

Гострий та декоративний перець 15-17, 27

Кале, пак-чой та інша листова капуста 1, 15, 25-27

Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30

Міцелій 15-27

Зелень та трави

Листовий салат 1-3, 15, 25-27, 29, 30

Шпинат 1, 15, 25-27

Рукола, крес, листова гірчиця 1, 6-8, 16, 17, 25-27

Мангольд та інші листові овочі 1-3, 25-27, 29, 30

Щавель 2, 3, 16, 17, 29, 30

Кріп та фенхель 2, 3, 21, 22, 29, 30

Петрушка, кінза та селера на листя 15, 25, 26

Базилік, материнка, розмарин 11, 12, 16, 17, 25-27

Лікарські та чайні культури 9-12, 16, 17

Мікрозелень 1, 15-17, 21, 22, 25-27

Ягідно-плодовий сад

Суниця та полуниця 4-8, 31

Яблуня 2, 3, 21, 22, 29, 30

Груша, айва 15, 21, 22

Абрикос, вишня, слива, персик 2, 3, 15

Черешня 2, 3, 9, 10, 29, 30

Волоський горіх, фундук 2-5, 15, 29-31

Калина, шипшина, горобина, обліпиха 2, 3, 6-8, 25, 26, 29, 30

Глід 1, 6-10, 16, 17, 27

Малина 4-8, 16-17, 31

Смородина 6-10, 16, 17, 21, 22, 25, 26

Аґрус та інші ягідники 6-8, 16, 17, 21, 22

Виноград 15-20

Декоративні рослини