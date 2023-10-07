У Кременчуцькому перинатальному центрі можна безкоштовно отримати засоби екстреної контрацепції

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 157

Тепер для цього не потрібно йти в аптеку

У Кременчуцькому перинатальному центрі можна безкоштовно отримати засоби екстреної контрацепції. Про це йдеться на фейсбук-сторінці медзакладу.

Якщо у вас був незахищений статевий акт і ви не хочете завагітніти, не потрібно йти до аптеки. Зверніться до Центру жіночого здоров'я у перинатальному центрі. Протягом 72 годин є можливість прийняти препарат, що запобігає небажаній вагітності.

У Центрі жіночого здоров'я ви отримаєте:

повноцінну консультацію лікаря-гінеколога;

обстеження за необхідністю;

препарат для екстреної контрацепції з покроковими рекомендаціями в застосуванні.

Консультація можлива без попереднього запису. Звертайтеся безпосередньо до приймального відділення на вулиці Майора Борищака 20/3 та реєстратури гінекологічного корпусу перинатального центру і вас спрямують до лікаря-гінеколога.

Довідки за телефонами (067) 284 80 77, (098) 043 23 38.

У березні ми писали, що пероральні гормональні контрацептиви в Україні почали відпускати тільки за рецептом лікаря.

У середині вересня Міністерство охорони здоров'я опублікувало інформацію про те, що так вирішив виробник, який зареєстрував засоби екстреної контрацепції в Україні.

Зазвичай вони мають 2 діючі речовини:

левоноргестрел;

уліпристалу ацетат.

Препарати на основі левоноргестрелу відпускаються без рецепта у 23 країнах ЄС. Однак одночасно у низці країн – зокрема Хорватії, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Ліхтенштейні та Польщі – вони є рецептурними.

Міністерство охорони здоровʼя не заперечує щодо переведення категорії відпуску препаратів для екстреної контрацепції до групи ліків, які відпускаються без рецепта. Однак з чіткими обмеженнями їх відпуску щодо віку пацієнтів. Свобода вибору – основа демократичних суспільств. Зокрема, це і право жінки перервати небажану вагітність. Особливо, коли йдеться про випадки сексуального насилля.

МОЗ вже звернулося до ряду виробників – як оригінальних препаратів екстреної контрацепції, так і дженериків – з проханням розглянути можливість їх перереєстрації в Україні як безрецептурних препаратів.

Один з виробників оригінальних ліків вже розглядає можливість подати документи для перереєстрації препарату. Попередньо, у разі подання виробниками всіх необхідних документів, процедура перереєстрації кожного препарату триватиме близько місяця.