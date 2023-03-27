Навіть спирт, віагра та сироп від кашлю — за рецептом

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 3 350 Коментарів: 3

Вже з квітня відпуск всіх рецептурних засобів в Україні почне здійснюватися за рецептом: переважно за електронним, проте під час воєнного стану ще діятимуть і паперові рецепти. Адже під час прийому у лікаря просто може не бути світла або інтернету.

Що це означатиме для пересічного споживача? Стане важче прийти в аптеку та придбати ліки, наприклад, знеболювальне чи сироп від кашлю. Бо багато ліків, які ми звикли купляти просто так, насправді вже давно рецептурні. Але система їхнього відпуску за рецептами просто не діяла. Тепер законодавство змінюють та посилюють. У МОЗ кажуть, що це євроінтеграційні процеси. Адже Європі без рецепта можна придбати хіба що пластир, тож ми маємо відповідати цим стандартам.

— Контрольована система відпуску рецептурних ліків є однією з вимог на шляху України до вступу до ЄС, каже заступниця міністра охорони здоров'я і Марія Карчевич.

До речі, за ліки, які відпускаються за рецептом, потрібно буде сплатити повну вартість. У багатьох країнах ЄС ліки за рецептом лікаря відпускають за пільговою ціною. Про те, як діють рецепти у ЄС ми розкажемо найближчим часом.

Які ліки продаватимуть за рецептом

Відпуск ліків за рецептами запроваджують у декілька етапів. З серпня в нас був запущений електронний рецепт на антибіотики, восени — на наркотичні (психотропні) препарати. У жовтні ухвалили у цілому Закон щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів (законопроєкт №7444).

З квітня за рецептом мають відпускати такі ліки:

Антибіотики (як таблетки, так і ін'єкції у лікарській формі)

Протисудомні засоби

Гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні, пероральні контрацептиви)

Ліки для парентерального застосування (ампули та флакони для ін'єкцій)

Препарати для зниження артеріального тиску, серцевих хвороб («Бисопролол», «Карведилол, «Фегидин» тощо)

Більшість знеболювальних (такі як «Німесулід», «Диклофенак», «Кетопрофен» тощо)

Протигрибкові лікарські засоби

Протидіабетичні лікарські засоби

Противірусні препарати (такі як «Герпевір», «Ацикловір»тощо)

Спирт етиловий 70%, 96%.

Тож звичні для нас ліки проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть належати до препаратів, які продаватимуть за рецептом лікаря.

Ми перевірили у Державному реєстрі лікарських засобів деякі популярні препарати. Наприклад, за рецептом потрібно буде купувати «Ацикловір» у таблетках, що приймають від герпесу, а от мазь можна придбати так. Гормональні мазі, такі як «Гидрокортизон» чи «Тридерм», мазі від грибка, такі як «Ністатинова мазь». Серед знеболювальних, які можна придбати без рецепту, ми знайшли «Ібупрофен» (не всі дозування) та «Но-Шпу». На відоме сечогінне «Фуросемид» потрібно мати рецепт. Під заборону вільного відпуску потрапили деякі сиропи від кашлю, наприклад, «Бронхорил» та «Асоріл». Навіть «Флюколд» від застуди та грипу та «Постинор» для екстреної контрацепції мають відпустити з квітня за рецептом. Без рецептів як і раніше можна придбати ліки для шлункового тракту «Мезим», «Фестал», «Спазмалгон», протиалергічні такі як «Кларитин», «Лоратадин».

Як перевірити, чи ваші ліки рецептурні?

Почитайте інструкцію до ліків, які ви вживаєте. У ній зазначено «за рецептом» чи «без рецепта». Якщо потрібні ліки закінчуються і вони рецептурні, залишиться до лікаря, щоб безперешкодно придбати їх в аптеці з квітня.

Знайдіть ліки у Державному реєстрі лікарських засобів України. Просто введіть назву ліків у пошуковий рядок. Виводиться кілька варіантів: у таблетках, ампулах, кількість таблеток тощо. Оберіть ліки, які вживаєте і ви побачите примітку за рецептом чи без рецепта.

«Це буде шок для покупців»

Ми поспілкувались із фармацевтами, аби зрозуміти, як працюватиме нова система і чи дійсно в аптеках з квітня не можна придбати звичні ліки:

— Дійсно, багато препаратів, які ми раніше відпускали просто так, з квітня маємо реалізовувати за рецептами. Так само як за кордоном, де більшість ліків не можна придбати без рецепта. Звичайно, це буде шок для покупців. Зараз ще проходять консультації з Держслужбою з лікарських засобів щодо того, як працюватиме нова система. Під час консультацій ми ставили багато питань, але відповіді дуже не конкретні.

— Тобто, з 1 квітня в аптеці без рецепта не можна буде придбати навіть спирт?

— У теорії так, але все одно буде перехідний період як було з антибіотиками. Адже їх заборонено відпускати без рецепта з серпня. Але на практиці це не завжди так: люди часто приходять без рецепта і фармацевт відпускає ліки, але попереджає, щоб наступного разу мали рецепт. Я думаю, що спочатку така сама система буде і з рецептурними препаратами. Але чекаємо, що буде багато скандалів із покупцями, які звикли купувати ліки без рецептів. Потрібно проводити роз’яснювальну роботу, аби люди розуміли, що це не вигадки фармацевтів, це нові вимоги. Та і якщо чесно, якщо аптеки відпускатимуть все лише за рецептами, то завтра їх можна закривати: будемо без зарплат.

— Тож все залежить від фармацевта, чи він піде на зустріч?

— Так. За відпуск рецептурних ліків без рецепта передбачення покарання: 850-1700 грн, а за повторне порушення — 1700-3400 грн. Проте думаю, доки існуватимуть паперові рецепти — а вони мають бути до кінця воєнного стану, адже у лікарів не завжди є можливість виписати електронний рецепт, — фармацевти ще матимуть можливість закривати очі на відсутність рецепта. Проводити профілактичні бесіди, казати, що зараз відпускаю ліки, але наступного разу аби був рецепт. Бо як довести, що фармацевт відпустив ліки без рецепта? Треба лише стояти над ним, щоб піймати за руку. На паперовий рецепт ставиться печатка, що він «погашений», далі цей папірець разом із ліками віддається пацієнтові. Тобто, довести, був рецепт чи ні, практично неможливо. І зараз паперових рецептів ще доволі багато: як показує практика, лікарі часто їх виписують, особливо приватні клініки. Проте звичайно, що не завжди фармацевти будуть готові ризикувати, адже існують і контрольні закупки. Думаю, легше буде домовитись десь в аптеці на районі, де фармацевти вас знають і впевнені, що ви не ревізор. А коли ми перейдемо виключно на електронні рецепти, відступати від правил буде неможливо: все буде задокументовано у системі. Думаю, поки що на нас чекає перехідний період, будемо самі вчитися та готувати споживача до думки, до потрібно мати рецепт на ліки. І спершу йти до лікаря, а потім вже до аптеки.

— Нова система зовсім не зручна для людей. Візьмемо засіб для екстреної контрацепції «Постинор». Його потрібно прийняти максимум за 72 години, а краще раніше. Але ж потрібно буде ще потрапити до лікаря, а якщо припало на вихідні, то чекати два дні. З новою системою ми викличемо демографічний злет…

— Тут має бути плідний контакт із лікарем. Мета цієї реформи гарна, контрольований обіг та прийом препаратів. Але це важко реалізувати в наших реаліях...Наприклад, я багато років тому уклала декларацію з лікарем і за ці роки жодного разу до нього не звернулась. У мене немає контактів лікаря: аби отримати ліки, потрібно зателефонувати до реєстратури та записатися, тижні два чекати прийому. Це дуже ускладнює лікування. Тож в теорії з електронними рецептами все класно, а на практиці у людей буде багато запитань.

— А як літні люди сприймають електронні рецепти, адже їм важко розібратися зі смс, а подекуди у них немає навіть мобільного?

— Ті, хто користувався програмою «Доступні ліки», вже розібралися з електронним форматом. Але багато людей ніколи не отримували ліки таким чином і для них це буде новація. Літні люди часто приходять та дають нам телефон: «Пошукайте, мені там щось прийшло», бо не знають, де знайти код зі смс. Якщо немає змоги отримати смс, у лікарні друкують довідку, де відображений номер рецепта, код, назва препарату. Але практика показує, що такі довідки не дуже полюбляють друкувати, бо часто немає паперу.

Як отримати е-рецепт

Для того, щоб отримати рецепт на рецептурні ліки необхідно звернутися на прийом до свого лікаря. За потреби він зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя та сформує електронне призначення, вказавши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з приймання ліків.

З випискою е-рецепта ви отримаєте його номер та унікальний код підтвердження, які необхідно повідомити фармацевту в аптеці для придбання ліків.

Чи можна отримати електронний рецепт дистанційно

При хронічних хворобах або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику повторний електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря дистанційно. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксоване перше призначення від свого лікаря.

Чи можна отримати рецепт, якщо у вас немає декларації з лікарем?

Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Водночас пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) — для цього потрібно звернутись до будь-якого лікаря.

Чи будуть ще діяти паперові рецепти?

Так, е-рецепт буде впроваджуватися поступово: за відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі лікар, як і раніше, зможе виписати вам рецепт на спеціальному паперовому бланку.

Які лікарі будуть виписувати рецепти?

Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік або ж лікар-ФОП.

Чи зможе лікар виписати рецепт на конкретну торгову назву ліків?

Переважно, Е-рецепт не містить торгових назв препаратів, а лише міжнародну непатентовану назву, іншими словами — діючу речовину. Тож бренд (а відповідно і вартість) можна обрати самостійно. Однак частина рецептів виписуватиметься за торговою назву. Зокрема, імунобіологічні препарати та ті, які не мають діючих речовин. У таких випадках відпускати аналоги не буде можливості, бо в ЕСОЗ відображатиметься лише один препарат. Також слід зазначити, що згідно з чинним законодавством лише лікар приймає рішення про визначення режиму дозування для пацієнта, тому змінювати його під час відпуску забороняється.

Чи можна придбати меншу кількість ліків за рецептом, ніж призначив лікар?

Так, ви зможете погасити електронний рецепт частково, тобто придбати меншу кількість ліків, аніж вам призначив лікар. Ви зможете одноразово погасити рецепт на мінімальну кількість препарату (наприклад, блістер чи ампулу). При цьому повторно отримувати рецепт для відпуску залишку ліків не потрібно.

Чи обовʼязково мати телефон, щоб отримати е-рецепт?

Якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар надрукує спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці

У перспективі — електрона медкартка

Запровадження електронних рецептів — крок до впровадження електронної медкартки.

— У стратегічній перспективі потрібно, щоб усі заклади працювали з ЕСОЗ і пацієнт мав єдину електронну медичну картку незалежно від того, до якого закладу він звертається, — зазначають у МОЗ.

Завдяки цифровізації призначення препаратів, лікар за вашою згодою зможе переглянути історію даних, дізнатися про супутні захворювання, приймання інших медикаментів та іншу інформацію, необхідну для призначення ефективного лікування. А з часом — відстежувати результати лікування та за потреби створити план лікування.