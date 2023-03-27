У Миргороді 45-річний чоловік зарізав свого 63-річного знайомого

Сьогодні, 08:59 Переглядів: 260

Все сталось під час сварки

У Миргороді, у провулку Мокрому, у приватному будинку 45-річний чоловік зарізав 63-річного власника оселі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

25 березня, о 9.30, вбитого знайшов місцевий житель та повідомив до поліції.

За попередньою версією слідства, у приватному будинку між 63-річний власник житла та його 45-річний знайомий посварились. Під час конфлікту 45-річний чоловік зарізав власника оселі та зник з місця події.

Поліція затримала вбивцю. Йому вже повідомили про підозру в умисному вбивстві за п.13 ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Раніше чоловік уже мав справи із криміналом.

Наразі слідство з'ясовує обставини та мотиви вбивства. У разі визнання вини судом, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.