У Горішніх Плавнях відбувся благодійний велопарад: збирали гроші на рації для ЗСУ

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18 травня, у Всесвітній день вишиванки, у Горішніх Плавнях відбувся благодійний «Велопробіг у вишиванках» (а насправді велопарад), участь у якому взяли близько 140 учасників і учасниць різного віку.

Як розповіла співорганізаторка заходу, директорка ГО «Центр «РОДІС» Лілія Дмитренко, серед учасників були як жителі Горішніх Плавнів, так і вимушені переселенці, які знайшли тут прихисток від російської збройної агресії, і навіть кілька воїнів Збройних сил України.

- Дякуємо всім-всім, хто долучився до благодійного велопараду, присвяченого Дню вишиванки в місті Горішні Плавні, під час якого було зібрано 12 230 грн 10 коп. на придбання рацій для 3-ї окремої танкової залізної бригади другого дивізіону ЗСУ, - наголосила Лілія Дмитренко.

Захід відбувся за підтримки сектору фізкультури й спорту відділу культури, спорту і туризму міської ради, а також відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП Полтавській області.

- Такі заходи просто необхідні для нашого міста й України загалом. Адже подібне несе в собі соціальну користь, згуртовує, підсилює патріотичний дух та закохує у спорт, - зазначила ще одна співорганізаторка велопараду, співзасновниця благодійної крамнички «Антрісоль» Софія Макаренко.

Раніше ми писали, що у Всесвітній день вишиванки у Горішніх Плавнях захисникам України дарували вишиті сорочки.