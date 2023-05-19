У Горішніх Плавнях відбувся благодійний велопарад: збирали гроші на рації для ЗСУ

18 травня, у Всесвітній день вишиванки, у Горішніх Плавнях відбувся благодійний «Велопробіг у вишиванках» (а насправді велопарад), участь у якому взяли близько 140 учасників і учасниць різного віку.
Як розповіла співорганізаторка заходу, директорка ГО «Центр «РОДІС» Лілія Дмитренко, серед учасників були як жителі Горішніх Плавнів, так і вимушені переселенці, які знайшли тут прихисток від російської збройної агресії, і навіть кілька воїнів Збройних сил України.
Захід відбувся за підтримки сектору фізкультури й спорту відділу культури, спорту і туризму міської ради, а також відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП Полтавській області.
Раніше ми писали, що у Всесвітній день вишиванки у Горішніх Плавнях захисникам України дарували вишиті сорочки.
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