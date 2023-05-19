У Всесвітній день вишиванки у Горішніх Плавнях захисникам України дарували вишиті сорочки

Акцію «Вишиванки захисникам України» організувала місцева громадська організація «Центр «РОДІС» за підтримки місцевих підприємців
18 травня, у Всесвітній день вишиванки, у Горішніх Плавнях відбулася акція «Вишиванки захисникам України» - воїни Збройних сил України отримували у подарунок вишиті сорочки.
За словами організаторів з місцевої громадської організації «Центр «РОДІС», вручали воїнам вишиті сорочки на знак вдячності за можливість вільно жити на своїй землі, вільно говорити українською та, зрештою, вільно ходити у вишиванках.
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