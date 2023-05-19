У Всесвітній день вишиванки у Горішніх Плавнях захисникам України дарували вишиті сорочки

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18 травня, у Всесвітній день вишиванки, у Горішніх Плавнях відбулася акція «Вишиванки захисникам України» - воїни Збройних сил України отримували у подарунок вишиті сорочки.

За словами організаторів з місцевої громадської організації «Центр «РОДІС», вручали воїнам вишиті сорочки на знак вдячності за можливість вільно жити на своїй землі, вільно говорити українською та, зрештою, вільно ходити у вишиванках.

- Акція стартувала зранку, а завершилася ввечері. Змогли подякувати й кільком волонтерам. Це була ініціатива нашої керівниці проєктами Інни Рудої, а фінансово цю справу підтримали компанія «Тіко» та фірма «Ваші вікна». Дякуємо за підтримку, - зазначила директорка ГО «Центр «РОДІС» Лілія Дмитренко.

- Горішньоплавнівці дарують воїнам вишиванки як оберіг від ворога з вдячністю за нашу можливість вільно жити та працювати на рідній землі. Нехай ці вишиванки будуть додатковою бронею! Віримо в перемогу, чекаємо та молимось за них. Слава Україні! Героям слава! - додала Інна Руда.

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