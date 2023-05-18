Виставка до Міжнародного дня вишиванки: Вишита сорочка єднає українців

Сьогодні, 18 травня, увесь світ святкує Міжнародний день вишиванки. До цього свята бібліотечна філія №2 міста Кременчук провела вуличну етновиставку «Витоки».
У зв'язку з тим, що цьогорічний День вишиванки припадає на трагічну дату: депортацію кримських татар у 1944 році, а також на річницю завершення оборони Маріуполя — виходу наших бійців з «Азовсталі», захід був дуже стриманим. Без гучних пісень, танців, як бувало раніше.
Одна з робіт — вишиванка для військового, виконана відомою вишивальницею Наталією Рома. Вона розповіла історію її створення.
Наталія підкреслила, що для воїнів сорочки мають дуже велике значення. Один із захисників Маріуполя розповів, що коли він виходив з «Азовсталі», росіяни віддали йому всі речі, крім його вишиванки. Сорочку вони демонстративно, дуже зневажливо кинули на землю. Досі у воїна болить за те. Ця історія ще одне підтвердження тому, яке важливе значення мають вишиванки, особливо для захисників.
Цьогорічна вулична виставка, яка проходила під девізом «Вишивати – оберігати, вірити, чекати», мала великий успіх у мешканців міста.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.