Виставка до Міжнародного дня вишиванки: Вишита сорочка єднає українців

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 90

Сьогодні, 18 травня, увесь світ святкує Міжнародний день вишиванки. До цього свята бібліотечна філія №2 міста Кременчук провела вуличну етновиставку «Витоки».

У зв'язку з тим, що цьогорічний День вишиванки припадає на трагічну дату: депортацію кримських татар у 1944 році, а також на річницю завершення оборони Маріуполя — виходу наших бійців з «Азовсталі», захід був дуже стриманим. Без гучних пісень, танців, як бувало раніше.

— Вишита сорочка — невіддільна складова нашої культурної спадщини, що єднає українців крізь простір і час. На виставці представлені аутентичні речі, які передавалися з покоління в покоління. Також один з розділів розповідає про вишиванки в житті відомих людей. Крім того, виставлені вишиванки в житті військових, які для них мають велике значення і дуже цінуються, — розповіла бібліотекар Таміла Шпак.

Одна з робіт — вишиванка для військового, виконана відомою вишивальницею Наталією Рома. Вона розповіла історію її створення.

— Вишита сорочка для воїна з Кременчука, який знаходиться в зоні бойових дій. З початку війни вишивальна спільнота згуртувалася і почала вишивати сорочки для наших захисників. Я долучилася до цього проєкту, об’єднала друзів того хлопця, ми разом придбали тканину і я вишила сорочку для нашого земляка. Це для нього стало приємним сюрпризом. Він дуже зрадів і прийняв її, як справжній скарб.

Наталія підкреслила, що для воїнів сорочки мають дуже велике значення. Один із захисників Маріуполя розповів, що коли він виходив з «Азовсталі», росіяни віддали йому всі речі, крім його вишиванки. Сорочку вони демонстративно, дуже зневажливо кинули на землю. Досі у воїна болить за те. Ця історія ще одне підтвердження тому, яке важливе значення мають вишиванки, особливо для захисників.

Цьогорічна вулична виставка, яка проходила під девізом «Вишивати – оберігати, вірити, чекати», мала великий успіх у мешканців міста.