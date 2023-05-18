Виставка до Міжнародного дня вишиванки: Вишита сорочка єднає українців

Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Кременчук, Для дому і сім'ї

Виставка до Міжнародного дня вишиванки: Вишита сорочка єднає українців

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 90

 

Без гучних пісень, танців, як бувало раніше

Сьогодні, 18 травня, увесь світ святкує Міжнародний день вишиванки. До цього свята бібліотечна філія №2 міста Кременчук провела вуличну етновиставку «Витоки».

У зв'язку з тим, що цьогорічний День вишиванки припадає на трагічну дату: депортацію кримських татар у 1944 році, а також на річницю завершення оборони Маріуполя виходу наших бійців з «Азовсталі», захід був дуже стриманим. Без гучних пісень, танців, як бувало раніше.

Вишита сорочка невіддільна складова нашої культурної спадщини, що єднає українців крізь простір і час. На виставці представлені аутентичні речі, які передавалися з покоління в покоління. Також один з розділів розповідає про вишиванки в житті відомих людей. Крім того, виставлені вишиванки в житті військових, які для них мають велике значення і дуже цінуються, розповіла бібліотекар Таміла Шпак.

Одна з робіт вишиванка для військового, виконана відомою вишивальницею Наталією Рома. Вона розповіла історію її створення.

Вишита сорочка для воїна з Кременчука, який знаходиться в зоні бойових дій. З початку війни вишивальна спільнота згуртувалася і почала вишивати сорочки для наших захисників. Я долучилася до цього проєкту, об’єднала друзів того хлопця, ми разом придбали тканину і я вишила сорочку для нашого земляка. Це для нього стало приємним сюрпризом. Він дуже зрадів і прийняв її, як справжній скарб.

Наталія підкреслила, що для воїнів сорочки мають дуже велике значення. Один із захисників Маріуполя розповів, що коли він виходив з «Азовсталі», росіяни віддали йому всі речі, крім його вишиванки. Сорочку вони демонстративно, дуже зневажливо кинули на землю. Досі у воїна болить за те. Ця історія ще одне підтвердження тому, яке важливе значення мають вишиванки, особливо для захисників.

Цьогорічна вулична виставка, яка проходила під девізом «Вишивати – оберігати, вірити, чекати», мала великий успіх у мешканців міста.

1
Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
Теги: День вишиванки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх