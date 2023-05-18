Лікарня «Кременчуцька» за 4,7 млн гривень закуповує сучасний артроскоп

17 травня Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» оголосила про закупівлю відеоендоскопічного комплексу у складі електрохірургічного апарату, артроскопічних інструментів та системи артроскопічного шейвера. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro. Очікувана вартість закупівлі - 4,7 млн гривень. Аукціон має відбутись 26 травня.
Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» директорка лікарні «Кременчуцька» Оксана Корлякова, мова йде про закупівлю сучасного артроскопа.
Вона додала, що цю апаратуру з інструментами закуповують за кошти міського бюджету, тому обстеження та маніпуляції пацієнтам будуть проводити для містян безкоштовно в умовах стаціонару.
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