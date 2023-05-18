У Полтаві 40-річний чоловік погрожував підірвати будівлю Полтавської міської ради

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Чоловіку загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі

Вчора, 17 травня, близько 5.00, місцевий 40-річний чоловік погрожував підірвати будівлю Полтавської міської ради. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Наразі правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.