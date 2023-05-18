У Кременчуці виявили завищені ціни на борошно та олію

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 287 Коментарів: 1

В торговельних мережах Кременчука та Лубен Держпродспоживслужба Полтавщини виявила завищені ціни на продукти. Після перевірки ціни були знижені до економічно обґрунтованого рівня шляхом зниження торговельної надбавки з 22 % до 10 %.

Так, продавці знизили ціну на борошно пшеничне вищого ґатунку вагою 1 кг з 20,00 грн до 18,10 гривень, олію соняшникову рафіновану ТМ «Кухар Рішельє» 1 л з 65,00 грн до 58,60 гривень, олію соняшникову рафіновану ТМ «Королівський смак» 810 мл з 55,00 грн до 49,50 грн.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що якщо ви зафіксували необґрунтоване зростання ціни на соціально значущі товари, можна повідомити на гарячу лінію Головного управління Держпродспоживслужби Полтавщини:

+38 (093) 3620536, (0532) 606647.

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