Як побороти хрущів: корисні поради для садівників і городників

Хрущі є одними з найпоширеніших шкідників рослин в Україні. Ці комахи обожнюють коріння, листя і плоди рослин, і з великим апетитом знищують кілограми врожаю. Особливо ненажерливі їхні личинки. Боротися зі шкідниками можна як хімічними, так і натуральними засобами
Хрущів уперше можна помітити на рослинах з початку по кінець травня. Чим південніше, тим раніше з'являються шкідники. Вивести комах з ділянки можна так:
Поєднуйте ці способи, і жуків на ділянці стане помітно менше.
Дорослих хрущів можна відлякати від ділянки, якщо висадити рослини, які жуки не люблять. Добре відлякує шкідника багаторічний люпин - для комах він отруйний. До того ж ця квітка в цілому корисна для ділянки.
Також можна висадити в саду або на городі білу конюшину, ріпак і гірчицю. Ці рослини відлякують дорослих особин і роблять грунт непридатним для відкладання личинок.
Перераховані раніше методи боротьби з жуками не "беруть" їхніх личинок, які дуже шкодять городу. Вони швидко з'їдають коріння рослин, через що вся зелень в'яне. Якщо під час перекопування городу ви знайшли личинку хруща, рекомендується одразу ставати до боротьби зі шкідниками.
Позбутися личинок хруща можна за допомогою хімічних або народних засобів.
Важливо не лише знати, чим обробити землю від личинок хруща, а й дотримуватися пропорції речовин. Інакше на ділянці загинуть не тільки личинки, а й самі рослини.
Також грунт із личинками можна перекопати й вибрати шкідників вручну. Комах можна згодувати птахам.
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