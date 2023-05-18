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Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Як побороти хрущів: корисні поради для садівників і городників

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 191

 

Хрущі є одними з найпоширеніших шкідників рослин в Україні. Ці комахи обожнюють коріння, листя і плоди рослин, і з великим апетитом знищують кілограми врожаю. Особливо ненажерливі їхні личинки. Боротися зі шкідниками можна як хімічними, так і натуральними засобами

Як вивести хруща з ділянки

Хрущів уперше можна помітити на рослинах з початку по кінець травня. Чим південніше, тим раніше з'являються шкідники. Вивести комах з ділянки можна так:

  • струшування з крони. Якщо жуки помічені на дереві, розкладіть під ним світлу тканину і струсіть гілки ввечері. Потім жуків знищіть. Якщо повторювати таку процедуру щовечора, то популяція комах швидко зменшиться.
  • залучення до саду птахів. Позбутися комах у саду допоможуть їхні природні вороги. Повісьте в саду шпаківні і годівниці для птахів і не забувайте насипати в них корм.
  • мульчування. На городі побороти хрущів допоможе мульчування. Ця процедура не лише корисна для рослин, але також ускладнить доступ хруща до землі, і шкіднику доведеться відкласти яйця в іншому місці.

Поєднуйте ці способи, і жуків на ділянці стане помітно менше.

Що відлякує хрущів

Дорослих хрущів можна відлякати від ділянки, якщо висадити рослини, які жуки не люблять. Добре відлякує шкідника багаторічний люпин - для комах він отруйний. До того ж ця квітка в цілому корисна для ділянки.

Також можна висадити в саду або на городі білу конюшину, ріпак і гірчицю. Ці рослини відлякують дорослих особин і роблять грунт непридатним для відкладання личинок.

Як позбутися личинок хрущів

Перераховані раніше методи боротьби з жуками не "беруть" їхніх личинок, які дуже шкодять городу. Вони швидко з'їдають коріння рослин, через що вся зелень в'яне. Якщо під час перекопування городу ви знайшли личинку хруща, рекомендується одразу ставати до боротьби зі шкідниками.

Позбутися личинок хруща можна за допомогою хімічних або народних засобів.

  • Інсектициди - найпростіший спосіб позбутися личинок хруща. Достатньо купити готовий засіб в агромагазині, розвести по інструкції і внести в землю. Деякі препарати діють лише проти личинок хруща, інші ефективні одразу проти декількох шкідників.
  • Настій лушпиння цибулі. Наповніть відро цибулевим лушпинням на 1/3 і залийте водою до країв. Залиште суміш для настоювання на 5 днів. Потім розведіть настій водою в співвідношенні 1:1 і полийте грядки, на яких виявлені личинки.
  • Розчин йоду. Розчиніть 20 крапель йоду в 10 л води. Полийте розчином грунт між рослинами на ділянці з личинками хруща.

Важливо не лише знати, чим обробити землю від личинок хруща, а й дотримуватися пропорції речовин. Інакше на ділянці загинуть не тільки личинки, а й самі рослини.

Також грунт із личинками можна перекопати й вибрати шкідників вручну. Комах можна згодувати птахам.

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Автор: Каріна ПІКУЛИНА Джерело фото: securecaptcha.top
Теги: Для Дому і Сім'ї поради для дому
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