На Полтавщині з річки дістали тіло 89-річного чоловіка

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Вчора, 17 травня, у Лубнах, з річки Сула дістали тіло 89-річного чоловіка. Про це повідомили у Лубенському райвідділі поліції.

Відомо, що того дня, о 9.50, 83-річна мешканка Лубен повідомила до поліції, що її чоловік пішов до річки порибалити та не повернувся. Тоді на пошуки орієнтували максимальну кількість поліцейських. Під час пошуків правоохоронці виявили особисті речі чоловіка на березі Сули. Після цього у річці виявили тіло 89-річного зниклого чоловіка. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.