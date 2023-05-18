У суботу в Козельщині говоритимуть про культурну дипломатію в умовах війни

Смарт Простір запрошує усіх охочих на Інтелектуальні студії з Мариною Гримич, письменницею, професоркою, науковицею, історикинею, фольклористкою, етнографинею, лауреаткою «Коронації слова», дружиною Посла України
У суботу, 20 травня, о 13.00 у Козельщині відбудуться «Інтелектуальні студії у Смарт Просторі» з Мариною Гримич на тему «Культурна дипломатія в умовах війни».
Марина Гримич — українська письменниця, професорка, членкиня Українського ПЕН, засновниця видавництва «Дуліби», науковиця, історикиня, фольклористка, етнографиня. Написала понад десять романів в різних жанрах, а у 2002 році за роман «Еґоїст» була нагороджена на конкурсі «Коронація слова».
Нині вона презентує третю книгу — «Лара» як продовження серії романів «Юра» та «Клавка», в яких йдеться про події у Києві в 40-х роках минулого століття.
— Поговоримо про те, як Україна сьогодні відвойовує не лише свої території, а й власне місце у світі. Нашій спікерці, насамперед як дружині Посла України, є про що розповісти. Зрештою, з культурної дипломатії свого часу розпочинав ще Симон Петлюра.
Що це за зброя і як нею користуються сьогодні українці — приходьте, щоб дізнатися більше! — зазначила Тетяна Бражник, менеджерка з питань регіонального розвитку благодійної організації «Smart Foundation».
Усіх охочих чекають у Смарт Просторі за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.
Також відбудеться онлайн-трансляція.
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