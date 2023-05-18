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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині організація підпільно виготовляла тютюнові вироби

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 233

Злочинцям загрожує від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

У Лубенському районі, на території гаражного кооперативу організація підпільно виготовляла тютюнові вироби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції.

 

Днями поліція викрила організацію. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 2000 пачок готової продукції без марок акцизного податку, станки, тютюн, ароматизатори та обладнання для пакування.

Також детективи встановили, що злочинці самостійно виготовляли обладнання для підпільного виробництва. Продавали фальсифікат через інтернет і торговельні точки. Крім того, правопорушники заробляли продажем не тільки цигарок, але й кустарно виготовленого приладдя.

Санкція частини 2 статті 204 Кримінального кодексу України передбачає покарання – позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

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Автор: Дарія Згура
Теги: тютюн підпільний цех виробництво Лубенський район
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