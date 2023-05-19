У кременчуцького фотографа вдома та на студії знайшли купу дитячого порно

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У кременчуцького фотографа, який також є громадянином РФ, вдома та на студії знайшли купу дитячого порно. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура. Носії інформації з понад 40-ка відеозаписами знайшли під час обшуку у нього вдома та на студії. Наразі правоохоронці перевіряють 48-річного чоловіка на причетність до зйомок дитячого порно.

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 301-1 (Умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.