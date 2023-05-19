Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідними кременчужанам прогнозують теплу погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 20 травня, вдень очікується +24°C. Увесь день небо буде вкрите хмарами, північно-східний вітер, опадів не буде.

Наступного дня, 21 травня, вдень стовпчики термометрів покажуть +18°C, небо буде весь день ясним, а ввечері вкриється хмарами. Опадів не передбачається. Синоптики прогнозують північно-східний вітер на весь день.