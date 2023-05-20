Кременчужанин торгував на OLX плюшевими ведмедями з прихованими відеокамерами

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 717

Кременчужанин торгував на OLX плюшевими ведмедями, ручками та окулярами з прихованими камерами, за що отримав 1 рік умовно. Про це йдеться у рішенні Автозаводського районного суду, текст якого опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень.

Обов'язкової ліцензії на продаж спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації чоловік не мав, чим порушив ч.1 та ч.2 ст. 359 Кримінального кодексу України (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Замовляв техніку містянин на AliExpress, і таким чином порушив правила перевезення технічних засобів через митний кордон. За що, «бізнесмену» на додачу інкримінували ще й контрабанду - ст. 201 Кримінального кодексу України.