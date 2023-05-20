Кременчуччина, схилившись на коліна, попрощалась з воїном Миколою Суховієнком

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Вчора, 19 травня, Кременчуччина попрощалася із загиблим захисником України Миколою Суховієнком. 16 травня поблизу населеного пункту Вугледар на Донеччині життя Миколи Суховієнка обірвав ворожий артилерійський обстріл. Герой віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави та до останнього подиху був вірним військовій присязі.



Микола мав великий досвід у бойових діях. З 2014 до 2019 рік проходив службу у бойових частинах, неодноразово підписував контракт зі Збройними Силами України. Він брав участь в бойових діях на найгарячіших ділянках фронту, зокрема і в боях за Донецький аеропорт у 2014 році. У 2018 році воїн був нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» та орденом «За мужність» 3-го ступеня.

Лютий 2022 року не залишив Героя байдужим. Попри стан здоров’я та групу інвалідності, він знову взяв до рук зброю, щоб захистити свій дім та Батьківщину від озвірілих рашистів, які знищують все на своєму шляху. В перший день повномасштабної війни, 24 лютого, чоловік прийшов до центру комплектування та був відправлений до військової частини А2167 (72 окрема механізована бригада), де був заступником командира бойової машини.

Схилившись на коліна, громада Глобинщини провели з військовими почестями захисника України.