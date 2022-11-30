28 листопада у Горішніх Плавнях відбувся благодійний «новорічний» розпродаж. Вже вкотре дівчата з Благодійної крамнички «Антрісоль» збирали гроші на допомогу ЗСУ.
Понеділок видався похмурим і холодним, але допомагати ЗСУ треба щодня, тож дівчата вийшли під дощ і вітер продавати різний новорічний крам у сквері з динозаврами.
Продавали різдвяні вінки, крафтові свічки, брендовані товари з асортименту «Антрісолі», в'язані іграшки від вимушеної переселенки з Харкова, великі снігові баби від вимушеної переселенки зі Слов'янську, різні ялинкові іграшки від місцевих майстринь, листівки талановитого кременчуцького художника Сергія Брильова і не тільки.
Купували та донатили на ЗСУ як місцеві жителі, так і гості Горішньоплавнівської громади.
Наразі дівчата збирають кошти на тепловізор для стрільців 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.
Раніше ми писали, що у Горішніх Плавнях відбувся благодійний ярмарок, під час якого ці дівчата збирали кошти на потреби ЗСУ.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер