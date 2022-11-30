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Кременчук, Благодійність

У Горішніх Плавнях відбувся благодійний «новорічний» розпродаж

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 346

 

Збирали гроші на допомогу ЗСУ

28 листопада у Горішніх Плавнях відбувся благодійний «новорічний» розпродаж. Вже вкотре дівчата з Благодійної крамнички «Антрісоль» збирали гроші на допомогу ЗСУ. 

Понеділок видався похмурим і холодним, але допомагати ЗСУ треба щодня, тож дівчата вийшли під дощ і вітер продавати різний новорічний крам у сквері з динозаврами.

 

Продавали різдвяні вінки, крафтові свічки, брендовані товари з асортименту «Антрісолі», в'язані іграшки від вимушеної переселенки з Харкова, великі снігові баби від вимушеної переселенки зі Слов'янську, різні ялинкові іграшки від місцевих майстринь, листівки талановитого кременчуцького художника Сергія Брильова і не тільки.

 

Купували та донатили на ЗСУ як місцеві жителі, так і гості Горішньоплавнівської громади.

— За чотири години нам вдалося зібрати 4 777 грн. Це вкотре доказує, що добрі справи об'єднують людей з різних сфер та міст, — розповіли волонтерки Софія Макаренко та Марина Бабченко, співзасновниці Благодійної крамнички «Антрісоль».

Наразі дівчата збирають кошти на тепловізор для стрільців 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

 

Раніше ми писали, що у Горішніх Плавнях відбувся благодійний ярмарок, під час якого ці дівчата збирали кошти на потреби ЗСУ.

Фото: Михайло Стогній
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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Михайло Стогній
Теги: благодійність допомога ЗСУ розпродаж ярмарок Горішні Плавні Антрісоль волонтери тепловізор
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