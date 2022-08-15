У Горішніх Плавнях збирали кошти на потреби ЗСУ

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13 серпня у Горішніх Плавнях відбувся благодійний ярмарок, під час якого місцеві волонтери збирали кошти на потреби ЗСУ.

Як розповіли організаторки заходу - Марина Бабченко та Софія Макаренко, засновниці благодійної крамнички «Антрісоль», відвідувачі ярмарку мали змогу придбати патріотичну продукцію їхнього виробництва, а також багато милих та корисних хендмейд-виробів від рукодільниць міста.

Горішньоплавняни, внутрішньо переміщені особи та гості міста в обмін на гроші отримали: дерев'яні значки, футболки, наліпки, дармовиси, браслети, ляльки, резинки та заколки для волосся, домашні капці, чашки, листівки.

Крім того, тут же дітям і дорослим робили тимчасові татуювання, а поруч була облаштована синьо-жовта фотозона, місцеві фотографи за донати на ЗСУ фотографували усіх охочих.

Про появу Благодійної крамнички «Антрісоль» та організацію благодійних ярмарків

Ідея про створення крамнички з'явилась у дівчат навесні, коли вже 2 місяці в Україні лютувала повномасштабна війна. Після того, як з дому було винесено усю консервацію й теплі речі для військових і вимушених переселенців, сплетено багато маскувальних сіток, вони як волонтерки продавали надані у місцевий волонтерський штаб шапки та відправляли гроші у фонд «Повернись живим». Але вже потепліло, люди перестали купувати шапки.

Почали шукати нові ідеї – чим поповнити асортимент. Замовили 200 футболок під друк патріотичних принтів. З того й почалися благодійні ярмарки.

- Наразі, окрім «живих» благодійних ярмарків, продукцію ANTRISOL.UA можна придбати в Instagram, Facebook та TikTok, де в будь-який день, не чекаючи офлайн-продажів, можна замовити собі класні та якісні патріотичні речі, - розповіла Марина Бабченко.

Крамничка працює за принципом 50/50:

50% від вартості будь-якого товару жінки віддають на ЗСУ

50% – на виготовлення нових виробів

- За час роботи крамнички ми зібрали вже 65 грн. З них 25 000 грн відправили у фонд «Повернись живим», 33 500 грн вже витратили на адресну допомогу бійцям на передовій, а 6500 грн планують найближчим часом витратити на потреби 22-го окремого батальйону Збройних Сил України, - додала Софія Макаренко.