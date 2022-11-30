Рудий чотирилапий улюбленець «Айсберга» знайшов нову домівку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 141

Перед останніми домашніми іграми хокейного клубу «Кременчук» біля льодової арени «Айсберг» з'явився рудий кіт.

Ласкавий хвостатий став улюбленцем не лише працівників арени, а й хокеїстів. Хтось погладить, хтось пригостить смачненьким.

Багато хто хвилювався щодо подальшої долі кудланя, адже на вулиці стало холодно. Хочемо поділитися хорошою звісткою.

Рудий шерстяний хлопчик наразі знайшов нову домівку. Нові господарі назвали хвостатого Менні. Тепер він спить у теплі на кріслі та смачно їсть.