Завтра у кар’єрі Кременчуцької територіальної громади лунатимуть вибухи

Завтра, 1-го грудня, в Кременчуцькій територіальній громаді буде гучно — лунатимуть вибухи. Про це повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко. З 12.00 до 16.00 в одному з кар'єрів на території громади заплановано проведення масових технічних вибухів. Зберігайте спокій!
Нагадаємо, що сьогодні, 30 листопада, в одному з кар'єрів на території Горішньоплавнівської громади також лунатимуть вибухи. Їх буде чути з 12.00 до 17.00. Якщо почуєте гучні звуки, не панікуйте!
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер