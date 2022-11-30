Завтра у кар’єрі Кременчуцької територіальної громади лунатимуть вибухи

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Завтра, 1-го грудня, в Кременчуцькій територіальній громаді буде гучно — лунатимуть вибухи. Про це повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко. З 12.00 до 16.00 в одному з кар'єрів на території громади заплановано проведення масових технічних вибухів. Зберігайте спокій!

Нагадаємо, що сьогодні, 30 листопада, в одному з кар'єрів на території Горішньоплавнівської громади також лунатимуть вибухи. Їх буде чути з 12.00 до 17.00. Якщо почуєте гучні звуки, не панікуйте!