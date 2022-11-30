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Кременчук, Надзвичайні новини

Ситуація на Кременчуччині: графіки електропостачання, пожежі та п’яні водії за кермом

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 346

 

В Україні тривають роботи по відновленню електропостачання, але перейти на звичайні графіки  погодинного відключення світла поки неможливо

Ситуація у Кременчуцькому районі залишається напруженою, але контрольованою. В Україні тривають роботи по відновленню електропостачання, але перейти на звичні графіки погодинного відключення світла (ГПВ) поки неможливо через недостатню потужність єдиної енергосистеми країни. Тому сьогодні застосовуються ті ж графіки, які були учора, коли обленерго було вимушено вимикати відразу по дві черги, що створює проблеми для мешканців та підприємств району.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Він зазначив, що протягом минулої доби надзвичайних подій та резонансних злочинів у районі скоєно не було.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби повідомляє про 5 викликів, серед яких два повідомлення про пожежі у селах Новоселівка та Придніпрянське не підтвердились. А одну пожежу у селі Новознам’янка вогнеборці погасили – горів дах господарчої будівлі.

Протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо двох з них склали адмінпротоколи про домашнє насильство.

На дорогах району було затримано 2-х водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА графік відключень відключення електроенергії пожежі ДСНС
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