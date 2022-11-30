На дорогах Полтавщини встановили «зимові» знаки

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 237

На автодорогах Полтавщини встановили «зимові» знаки, повідомляє Служба автомобільних доріг Полтавщини (САД).

Так, на всіх автомобільних дорогах державного значення — міжнародних, національних, регіональних, територіальних — вже встановили 500 комплектів Це тимчасові дорожні знаки «Слизька дорога», «Ожеледиця» і таблички «Зона дії». Вказівники попереджатимуть водіїв про можливу зимову слизькість на конкретній ділянці автодороги, зазначили в САД.

Нагадаємо, у разі ускладнення руху, заторів чи обмежень на державних автошляхах телефонувати диспетчеру САД за номером 067 400 60 80 (цілодобово).

Підрядники Служби автодоріг області перейшли у режим чергування через негоду, що насувається