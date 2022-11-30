13 ударів ножем у спину: засудили лубенця, який 6 років тому вбив жінку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 271

За публічного обвинувачення Лубенської окружної прокуратури 60-річного лубенця визнали винним в умисному вбивстві жінки, скоєному у Лубнах 6 років тому. За інформацією Полтавської обласної прокуратури, Лубенський міськрайонний суд призначив чоловіку покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Вказаний злочин правоохоронці Лубенщини розкрили у лютому цього року. Для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення, провели значний обсяг слідчих і процесуальних дій та понад 40 експертиз (молекулярно-генетичних, імунологічних та інших).

За даними слідства, у квітні 2016 року неодноразово судимий лубенець на території колишньої товарної станції через раптово виниклі неприязні стосунки завдав своїй знайомій ножем у спину 13 ударів, несумісних із життям.

Дії чоловіка, який вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин, кваліфікували за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство особою, яка раніше вчинила умисне вбивство).