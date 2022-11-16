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Підрядники Служби автодоріг області перейшли у режим чергування через негоду, що насувається

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 202

 Куди телефонувати у разі ускладнення руху

Підрядні організації Служби автомобільних доріг (САД) Полтавської області переведені в режим чергування через очікуване погіршення погодних умов. Про це повідомляє САД.  

«Першочергово обробляти будемо ті автошляхи, якими йде найбільший трафік і рухаються наші захисники та техніка, гуманітарні вантажі, медичні бригади, які працюють для забезпечення обороноздатності країн», - йдеться в повідомленні.

В разі ускладнення руху, заторів чи обмежень на державних автошляхах  телефонувати диспетчеру САД  за номером 067 400 60 80 (цілодобово)

Нагадаємо, за прогнозами Полтавського гідрометцентру, вдень 17 листопада та протягом доби 18 листопада характер погоди на Полтавщині визначатиме активний циклон: очікуються дощі з переходом наприкінці дня в мокрий сніг (починаючи із західних районів області) та сніг з утворенням на ранок 18 листопада снігового покриву висотою 3-8 см. Зниження температури повітря до 1-6º морозу.

Укргідрометцентр попередив про зміну погодних умов 17-20 листопада

  

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Автор: Олеся Данилова
Теги: погода Служба автомобільних доріг Полтавської області
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