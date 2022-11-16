Наскільки підвищилась ефективність ППО України та коли рф зможе нанести новий масований удар

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 814

Для підготовки до масованого пуску ракет російська армія витрачає доволі значний час

З кожним днем протиповітряна оборона (ППО) України підвищує свою спроможність захищати територію країни та збивати ворожі ракети. Саме через це російська армія перейшла до методу завдання масованих ракетних ударів, ціллю яких стають об'єкти критичної інфраструктури та міста.

Одночасний пуск багатьох десятків ракет дає шанс ворогу прорвати систему ППО України. Ворог чудово розуміє головний недолік зенітних радянських комплексів, які складають основу Повітряних Сил України – їх обмежена можливість одночасно обстрілювати декількох цілей. Для більшості з них це 1-2 цілі. Якщо враховувати, що середній вік радянських ЗРК складає 30-40 років, а крилаті ракети відносяться до дуже складних для виявлення та знищення низьковисотних малопомітних цілей, то це пояснює чому під час пуску десятків ракет в одному напрямку деяка їх кількість досягає своєї цілі.

Втім, завдяки поставкам країнами-партнерами західних систем ППО та отримання досвіду й підвищення майстерності наших воїнів, з кожним масованим ракетним ударом значно підвищується ефективність української протиповітряної оборони.

Це можна відслідкувати за офіційною статистикою Командування Повітряних Сил, починаючи з першого масштабного ракетного удару 10-го жовтня.

Тоді рф випустила по Україні 84 ракети різних типів наземного, морського та повітряного базування з акваторії Чорного моря («Калібр»), району Каспію (Х-101, Х-555) та з інших напрямків («Іскандер»). З них 45 ракет було збито. Крім того, ППО було знищено 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

Тобто, українське ППО збило майже 54% усіх ракет та 75% дронів.

На наступний день, 11-го жовтня, російські окупанти знову завдали масованого ракетного удару 28 крилатими ракетами (Х-101/Х-555, «Калібр»), з яких 20 було збито (71%).

22-го жовтня ворог наніс черговий масований ракетний удар, використавши 33 крилаті ракети морського та повітряного базування (Х-555/101, «Калібр»). ППО ЗСУ вдалось знищити 18 ракет (майже 55%).

31-го жовтня росія випустила з літаків стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 50 крилатих ракет Х-101/Х-555, з яких було перехоплено 44 (88%).

За уточненою інформацією вчора, 15-го листопада, окупанти атакували Україну 96 крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, «Калібр»), а також керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами Shahed-136/131, «Оріон», «Орлан-10».

Протиповітряна оборона України збила 75 крилатих ракет (понад 78%), 2 керовані авіаційні ракети Х-59, 10 Shahed-136/131, та по одному БпЛА «Оріон» і «Орлан-10».

Тобто, останні дві масовані ракетні атаки українська ППО збиває від 78 до 88 відсотків усіх крилатих ракет. При цьому ефективність нашого ППО була суттєво вище, коли повітряних цілей було вдвічі менше (50 проти 96+).

Військові експерти говорять, що російській армії потрібні близько двох тижнів, щоб накопичити та підготувати до запуску потрібну кількість ракет для завдання нового масованого удару. Мова йде не про виробництво крилатих ракет, а про використання наявних запасів. Такий час необхідний ворогу для перевезення ракет зі складів, їх зосередження на аеродромах, передстартового обслуговування, розробки та закладання маршрутів польоту, підготовки літаків та інших заходів.

Виробництво нових ракет – це довготривалий процес, який наразі ускладнюється для військової промисловості росії введеними санкціями та проблемами з отриманням мікросхем, чипів та іншого електронного обладнання.

А наявних запасів, за оцінкою української розвідки, у росії не так багато.

Зокрема, Міністр оборони України Олексій Резніков ще 14-го жовтня опублікував інфографіку з даними щодо російської зброї. За його інформацією, на той час на озброєнні в росії залишилось 609 високоточних ракет:

124 «Іскандери»;

272 «Калібри»;

213 одиниць моделі Х-101, Х-555.

Про це Резніков написав на своїй сторінці у Twitter.

За минулий місяць російська армія використала близько 200 із них. Отже, можливості для продовження масованих ракетних ударів у російської армії суттєво скоротилися. Варто розуміти, що використати усі свої наявні ракети російська армія не може і кілька їх сотень буде залишено в якості носіїв тактичної ядерної зброї.