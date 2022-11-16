У Кременчуці цього року склали понад 1,2 тис. протоколів за неправильне паркування

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Водіям нагадують про знаки та дорожню розмітку

Від початку року інспектори патрульної поліції міста Кременчука склали 1 217 адміністративних матеріалів за порушення правил зупинки та стоянки водіями транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Кременчуцькі патрульні нагадують, що на вулицях міста розташовані відповідні знаки та нанесена розмітка оранжевого кольору для попередження зупинки чи стоянки у недозволених місцях. Але деякі водії не зважають заборони, та залишають там свої автівки.

- Звертаймося до громадян: будьте уважними, свідомими та відповідальними. Не порушуйте правил дорожнього руху та бережіть себе! - заявили у патрульній поліції Кременчука.

Нагадуємо, що патрульні у Кременчуці водіям радять замінити гуму на зимову, а пішоходам позначати себе флікерами.