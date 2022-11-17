Полтавщина отримала нову побутову техніку для МКП ВПО та шелтерів у громадах

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16 листопада за сприяння Організації Товариства Червоного Хреста до обласного гуманітарного штабу Полтавщини надійшла партія гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Катерина Рижеченко.

Йдеться про якісну, нову побутову техніку для місць компактного проживання ВПО, де вже мешкають переселенці, а також для громад, де облаштовані шелтери для переселенців, та відповідно є необхідність у їхньому наповненні цією технікою:

60 холодильників;

60 мікрохвильових пічок;

60 кухонних плит;

60 пральних машин;

30 душових кабін;

120 електрочайників.

— Таку масштабну допомогу новими побутовими приладами отримали вперше, за що дуже вдячні. Техніка дуже важлива для забезпечення побутових потреб ВПО, — додала Катерина Рижеченко.



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