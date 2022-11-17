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Кременчук, Полтавщина

Полтавщина отримала нову побутову техніку для МКП ВПО та шелтерів у громадах

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 5

 

Партія гуманітарної допомоги від Організації Товариства Червоного Хреста

16 листопада за сприяння Організації Товариства Червоного Хреста до обласного гуманітарного штабу Полтавщини надійшла партія гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Катерина Рижеченко.

 

Йдеться про якісну, нову побутову техніку для місць компактного проживання ВПО, де вже мешкають переселенці, а також для громад, де облаштовані шелтери для переселенців, та відповідно є необхідність у їхньому наповненні цією технікою:

  • 60 холодильників;
  • 60 мікрохвильових пічок;
  • 60 кухонних плит;
  • 60 пральних машин;
  • 30 душових кабін;
  • 120 електрочайників.
— Таку масштабну допомогу новими побутовими приладами отримали вперше, за що дуже вдячні. Техніка дуже важлива для забезпечення побутових потреб ВПО, — додала Катерина Рижеченко.

 
Раніше ми писали, що 25 родин переселенців у Кременчуці отримали житло.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: ВПО гуманітана допомога ОТЧХ Червоний Хрест перселенці шелтер Полтавська ОВА
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