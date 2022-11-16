25 родин переселенців у Кременчуці отримали житло

25 родин вимушених переселенців отримали житло в щойно відремонтованому гуртожитку на проспекті Лесі Українки. У нові помешкання переїдуть 53 особи, з них 9 осіб з інвалідністю та 14 дітей. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
— Це стало можливим у межах реалізації спільного проєкту з Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та Асоціацією міст України, а також Управлінням верховного комісара ООН з питань біженців.
Кременчуцька громада активно реалізує ініціативу ООН «Громада, дружня до дітей та молоді». Завдяки цьому кімнати було облаштовано меблями, побутовою технікою та товарами для дому.
Зауважу, що після Перемоги, коли переселенці повернуться до своїх відбудованих домівок, ці кімнати буде передано для потреб кременчужан: лікарів, учителів, соціальних працівників та військових.
А зараз продовжуємо допомагати людям, які залишилися без житла через російську агресію і знайшли притулок у нашому місті, — зауважив Віталій Малецький.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер