25 родин переселенців у Кременчуці отримали житло

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У нові помешкання переїдуть 53 особи, з них 9 осіб з інвалідністю та 14 дітей

25 родин вимушених переселенців отримали житло в щойно відремонтованому гуртожитку на проспекті Лесі Українки. У нові помешкання переїдуть 53 особи, з них 9 осіб з інвалідністю та 14 дітей. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.