Ворожа атака на Україну: внаслідок обстрілів у Києві загинула людина. По всій Україні російські ракети масово вдарили по об’єктах критичної інфраструктури.

— На місцях прильотів працюють слідчо-оперативні групи поліції, які фіксують докази воєнних злочинів росії.

У багатьох населених пунктах відсутнє електропостачання. Тож там Патрульна поліція України організовує безпечний рух автотранспорту на дорогах міст. Крім того, збільшуємо кількість нарядів на вулицях, щоб у разі потреби швидко прийти на допомогу людям. Патрулі також будуть наближені до об’єктів торгівлі, банківської сфери тощо для попередження майнових злочинів.

Закликаю усіх перебувати в укриттях під час сигналу «Повітряна тривога», дотримуватися безпекових рекомендацій та пам’ятати, що ворог може вимкнути світло, але ніколи не вимкне нашу внутрішню силу — єдність, — написав на своїй сторінці голова Національної поліції України Ігор Клименко.