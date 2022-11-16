Погодинні й аварійні: графіки відключення на Полтавщині

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 737

Сьогодні, 16 листопада, за розпорядженням НЕК «Укренерго» у Полтавській області ввели графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ) з 00.00 до 24.00. Про це повідомило «Полтаваобленерго».

Також у зв'язку з масованими ракетними ударами по енергетичним об'єктам Україні зараз на Полтавщині додатково введений графік аварійних відключень (ГАВ).

Звертаємо вашу увагу, що процедура перемикання черг займає певний час, від 20 до 40 хвилин. Спочатку вимикається наступна черга, а лише потім вмикається та, яка була знеструмлена раніше.

Графік погодинного відключення електроенергії.

Графік вимкнень по чергам ГПВ на листопад.



