Погодинні й аварійні: графіки відключення на Полтавщині

Сьогодні, 16 листопада, за розпорядженням НЕК «Укренерго» у Полтавській області ввели графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ) з 00.00 до 24.00. Про це повідомило «Полтаваобленерго».
Також у зв'язку з масованими ракетними ударами по енергетичним об'єктам Україні зараз на Полтавщині додатково введений графік аварійних відключень (ГАВ).
Графік погодинного відключення електроенергії.
Графік вимкнень по чергам ГПВ на листопад.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер