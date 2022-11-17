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19 листопада у Горішньоплавнівській громаді видаватимуть «Калію йодид»

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 411


 

З 9.00 до 15.00 працюватимуть 12 пунктів видачі

19 листопада у Горішніх Плавнях, на випадок виникнення радіаційної аварії, жителям громади та ВПО віком до 40 років видаватимуть таблетки «Калію йодид».

Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради.

Пункти  видачі таблеток «Калію йодид» у Горішньоплавнівській міській територіальній громаді працюватимуть з 9.00 до 15.00:

  • ЗОШ І-ІІІ ст. №1 за адресою вул. Миру, 5;
  • ЗОШ І- ІІІ ст. № 2 за адресою вул. Молодіжна, 25;
  • ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім. В.О. Нижниченка за адресою вул. Добровольського, 27;
  • ЗОШ І-ІІІ ст. №4 за адресою вул. Конституції, 20;
  • ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім Л.І. Бугаєвської за адресою вул. Конституції, 20;
  • ЗОШ І- ІІІ ст. № 6 за адресою вул. Добровольського, 65;
  • Амбулаторія сімейної медицини мікрорайонів Низи, Піддубне за адресою вул. Горького, 57-А;
  • Амбулаторія сімейної медицини с. Дмитрівки за адресою вул. Набережна, 7-А;
  • Амбулаторія сімейної медицини с. Салівки за адресою вул. Пушкіна, 9;
  • Медичний пункт с. Солошино за адресою вул. Піонерська, 16;
  • Медичний пункт с. Григоро-Бригадирівки за адресою провул. Медичний, 3;
  • Медичний пункт с. Келеберди за адресою вул. Шевченка, 5.

Таблетки на всю сім’ю зможе отримати один із членів родини. При собі необхідно мати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження дитини, медичну маску.  

Раніше ми писали, чому «Калію йодид» не рекомендують людям 40+.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Калію йодид Горішні Плавні таблетки Горішньоплавнівська МТГ пункти видачі управління охорони здоров'я Горішньплавнівська міська рада безоплатно
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