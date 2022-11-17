У Кременчуці відкрилася школа мистецтв для дітей

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Керівниця гуртка — Ольга Сидоренко — одна з 60 учасників проєкту «Херсон – це Україна», роботи яких об’їхали всю Україну та помандрували до Канади

15 листопада у Кременчуці презентували школу мистецтв для дітей Ольги Сидоренко з однойменною назвою Sydorenko School.

Як повідомили в пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз», ініціатором цього спільного проєкту став голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

Того дня діти спробували себе у різних техніках прикладного мистецтва. Адже в команді з Ольгою Сидоренко працюватиме ще майстрині, серед яких майстриня з паперового орігамі, майстриня-лялькарка, майстриня із розпису по тканині.

Основна цільова аудиторія нової мистецької школи – діти від 6 років. Водночас для навчання в Sydorenko School відсутні обмеження у віці. У школі планують проводити майстер-класи, творчі вечори та івенти й тандеми для дорослих. Навчання в школі поєднуватиме як студійні заняття, так і виїзні сесії.

«Моя справа лікує душу, особливо зараз, коли війна, — каже Ольга Сидоренко. — Квіти, рослини — це краса! Єднання з природою, зв’язок з усім живим — це енергетика, що збагачує. Варто не лише споглядати довкілля, а й відчувати себе його органічною частиною. Наш старт дасть дітям можливість освоювати наступні рівні мистецтва у вищих навчальних закладах».

Чому ініціатором створення школи мистецтв стало промислове виробництво, прояснив Богдан Оксененко.

«Мистецтво надихає, заряджає енергетикою здебільшого позитивною. Це дуже близько по суті до нашої енергетичної галузі. Можливо, у майбутньому наша ідея перетвориться у щось більше. Можливо, «обросте» й іншими мистецькими напрямками, а можливо, — й точними науками. Важливо вкладати в майбутнє навіть, у найскладніші часи».

У ПрАТ «Кременчукгаз» зазначають, що Ольга стала однією із 60 митців-учасників проєкту «Херсон – це Україна», роботи яких об’їхали всю Україну та помандрували до Канади. 22 листопада 2022 року їх продаватимуть на міжнародному аукціоні, а виручені кошти спрямують на потреби ЗСУ та на відновлення України.

Вона — активна учасниця флористичних показів та пленерів. 2009 року заснувала маленьку студію «Квітковий сезон». У2019 року створила креатив-студію творчості «Артельф» у Кременчуці.

Довідки за телефонами: +380679186070

Нагадаємо, у 2013 році Ольга Сидоренко разом з іншими кременчужанами брала участь у столичному параді вишиванок. Її робота стала справжньою окрасою кременчуцької колони. На її виготовлення дизайнерка витратила понад 2 кг бісеру та 4,5 місяці роботи.

