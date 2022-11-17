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Кременчуцькі Ба та Ді знову потребують вашого тепла

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 249

 

У місті оголосили набір чарівників і чарівниць

У Кременчуці попри війну вирішили продовжити проєкт «Різдво для Ба та Ді». Адже у місті є люди, які так само почуваються самотніми, тішаться з подарунків та потребують підтримки.

Про це повідомили у Молодіжному парламенті Кременчука.

Минулого року молодіжні організації міста разом з небайдужими кременчужанами привітали з Різдвом 321 Ба та Ді, подарувавши їм не лише подарунки, а й теплі емоції та нагадали, що вони не самотні.

— Мова йде про самотніх дідусів та бабусь, яким ніхто не подарує шматочок щастя на Різдво. Ніхто, окрім нас із вами! Тому ми оголошуємо набір чарівників і чарівниць, — розповіли в МПК.

Умови участі:

  • до 19 грудня 2022 року просять заповнити форму, що засвідчить ваш намір допомогти та придбати подарунки;
  • до 20 грудня 2022 року у зручний для вас спосіб (пошта або вайбер/телеграм) Ви отримаєте інформацію про Ба або Ді - що вона/він любить, чим цікавиться, що було б круто подарувати;
  • до 29 грудня 2022 року просять запакований подарунок з інформацією для кого він, передати до офісу акції за адресою: вул. Шевченка, буд. 19/3. Телефон: 068-018-18-95;
  • після вручення подарунка зручний для вас спосіб отримаєте фото про отримання подарунка адресатом.
— Усі зібрані подарунки в рамках акції будуть вручені соціальними працівниками територіальних центрів нашого міста напередодні Різдва, аби потішити Ді та Ба та подарувати їм трошки тепла, — наголосили в МПК.

Більше інформації:

  • 0536 635 106
  • 068 018 18 95
  • м. Кременчук, вул. Шевченка, 19/3

Нагадуємо, як у минувшину кременчужани вітали з Новим роком та Різдвом Христовим.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: благодійність молодіжний парламент кременчука КМКМО Ба та Ді Різдво
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