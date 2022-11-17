У Кременчуці невідомі пошкодили дошку генералу Маргелову

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 548

У парку Кагамлицькому пошкодили меморіальну дошку генералу Маргелову. Невідомі облили дошку червоною фарбою.

Герой Радянського союзу постать неоднозначна. Василь Маргелов (справжнє прізвище Маркелов) народився у Дніпрі. Був одним із засновників Повітряно-десантних військ. Згідно його офіційної біографії він є розробником концепції використання військ ВДВ СРСР при масованому вторгненні на територію країн Європи, а також безпосереднім учасником і керівником операцій по захопленню і окупації цих країн.

1939р. - окупація Польщі - командир батальйону

1939 - 1940р. - агресія проти Фінляндії, окупація Карелії - командир батальйону

1944 - 1945 р. - окупація Румунії, Болгарії, Югославії, Чехословаччини, Угорщини, Австрії - командир дивізії

1956р. - придушення повстання в Угорщині - командувач військ ВДВ СРСР

1968р. - керівник операції по придушенню повстання в Чехословаччині - командувач військ ВДВ СРСР.

У Дніпрі створювали петицію з проханням демонтувати пам'ятник Маргелову. У зв'язку з виконанням закону України про декомунізацію, демонтувати памятник Маргелову, як члену ВКПб -КПРС з 1929 року, делегату з'їздів, члена ЦК КПРС.

У Кременчуці на комісії з перейменування та увіковічнення пам'яті й досі триває дискусія, що робити з меморільною дошкою Маргелову. Одні хочуть зберегти, інші - закликають демонтувати.