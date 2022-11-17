У Кременчуці невідомі пошкодили дошку генералу Маргелову

У парку Кагамлицькому пошкодили меморіальну дошку генералу Маргелову. Невідомі облили дошку червоною фарбою.
Герой Радянського союзу постать неоднозначна. Василь Маргелов (справжнє прізвище Маркелов) народився у Дніпрі. Був одним із засновників Повітряно-десантних військ. Згідно його офіційної біографії він є розробником концепції використання військ ВДВ СРСР при масованому вторгненні на територію країн Європи, а також безпосереднім учасником і керівником операцій по захопленню і окупації цих країн.
У Дніпрі створювали петицію з проханням демонтувати пам'ятник Маргелову. У зв'язку з виконанням закону України про декомунізацію, демонтувати памятник Маргелову, як члену ВКПб -КПРС з 1929 року, делегату з'їздів, члена ЦК КПРС.
У Кременчуці на комісії з перейменування та увіковічнення пам'яті й досі триває дискусія, що робити з меморільною дошкою Маргелову. Одні хочуть зберегти, інші - закликають демонтувати.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер