Архітектора Сергеєва можуть вдруге «кинути» у Кременчуці

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 261

У Кременчуці вдруге на народному голосуванні перемагає вулиця на честь архітектора Сергеєва, проте депутати не беруть ей варіант до уваги. Рідні архітектора хвилюються, що цього разу також не вдасться увіковічнити його пам'ять.

Справа в тому, що на минулому голосуванні кременчужани більшістю голосів підтримали перейменування провулку Олега Кошового на провулок Архітектора Сергеєва. Проте на комісії прийняи рішення додати ще на розгляд депутатів провулок Княжий, який набрав майже на 100 голосів менше. Депутати Кременчуцької міської ради прийняли рішення назвати провулок Княжий.

Цього разу вулиця на честь Архітектора Сергеєва стала беззаберечним лідером голосування при перейменуванні вулиці Сєдова. Але комісія приймає рішення винести одразу два варіанти: Архітектора Сергеєва (210 голосів) та вулиця Михайла Бойчука (19 голосів).

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» знову звернулася донька відомого архітектора Сергеєва Тетяна Петрівна. Вона звернула увагу, що на вулиці, де у голосуванні переміг варіант на честь її тата ще раз додали ще один варіант вулиці. Вона хвилюється, що шляхом цього маневру депутати Кременчука оберуть інший варіант — вулицю Бойчука, як це було минулого разу.

— Шановний пане мере! Шановні депутати міської ради Кременчука! Звертаюся до міської ради з проханням про увіковічення пам'яті мого батька архітектора Сергеєва П.Г. у назві вулиці міста.

У 2019 році у мене відбулася зустріч з мером нашого міста Малецьким В.О. з приводу присвоєння одній з вулиць міста імені мого батька. Віталій Олексійович пообіцяв посприяти цьому. Тому прошу звернути міську владу на варіант перемейнування вулиці Седова на вулицю Архітектора Сергеєва.

Сергеєв П.Г. — архітектор, який за півстоліття (!!!) плідної праці зробив величезний вклад у розбудову нашого міста. З 1966 по 70-ті роки він був єдиним архітектором в місті, який проектував його забудову. Потім до міста почали вже приїздити інші архітектори, художники, які і досі вважають мого батька своїм учителем і поважають його память за талант і доброчинність.

Ми живемо у місті і чудово знаємо його, пишаємося його архітектурою, а головні об'єкти в місті належать саме авторству Сергеєва. Це усім відомий готель «Кремінь», університет КрНУ, басейн «Нептун», барельєфи по периметру краєзнавчого музею та «Нафтохіміка», бульвар Пушкіна, центральний пологовий будинок, будинок прокуратури, центральна пошта і будинок Укртелекому, комплекс водо-лікарні, усі будівлі «лукаса» - це ті об'єкти, що знайомі усім. А ще ресторани, магазини, аптеки, 6 кварталів, забудова вулиці Київської, кілька ПТУ, величезна кількість розбудов на УСІХ заводах міста без винятку, будинків, величезна кількість малих форм, скульптур, барельєфів, мозаїк та вітражів, квартали у м. Горішні Плавні, горний технікум і скульптура, парковий комплекс з озером у Горішніх Плавнях. Я можу перераховувати і писати ще, і ще. То невже така людина, яка СТІЛЬКИ зробила для міста і являється автором усім відомих споруд, не варта пам'яті? Відбувається голосування за перейменування. По провулку О.Кошового була перемога, але депутати знехтували волею народу.

Зараз перемейнування вулиці Сєдова. Підсумки голосування показали велику перевагу на користь пам'яті Сергеєва. Різниця майже у сотню голосів. Але чомусь це не мало впливу на членів комісії? Хоча це реальні люди — кременчужани, багато з них пам'ятають архітектора за життя. Знову з'явилися якісь незрозумілі доводи на противагу у членів комісії. Дуже сподіваюсь на розсудливість, людяність, а головне ЧЕСНІСТЬ наших народних обранців. Тому-що у тих, хто голосував за ім'я Сергеєва виникають питання - якщо наші голоси і бажання нічого не варті, навіщо проводити голосування? ПЕРЕВАГА ВЕЛИКА!!!! Дуже прошу депутатів нашого міста підтримати усіх, хто голосував за пам'ять мого батька і назвати вулицю на його честь.

Звертаюся до пана народного депутата України, що репрезентує 146 округ Кременчука Юрія Шаповалова за допомогою у вирішенні питання та депутатів муніципальних округів.

Звертаюся до Гриценко Ю.В. як до голови комісії ПОСПРИЯТИ ЧЕСНОМУ ділу за голосами!!! Життя архітектора Сергєва, його робота і творчість — це півстоліття, віддані нашому місту. Дякую, — зауважила Тетяна Петрівна.