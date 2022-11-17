На Полтавщині випав перший сніг

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Осінньо-зимовий період офіційно розпочато. Сьогодні зранку техніка підрядників Служби автомобільних доріг виїхала на дороги на півночі Полтавщини.

— Наразі працюємо на автошляху М-03 Київ-Харків та Р-60 Кролевець-Пирятин. Проводимо обробку проїзної частини протиожеледними матеріалами, оскільки в цих районах температура йде на зниження і можливе утворення ожеледиці. Погода буде лише погіршуватися. Протягом дня очікуємо мокрий сніг та сніг з утворенням на ранок 18 листопада снігового покриву висотою 3-8 см, — йдеться у повідомленні.

Вихідними ж синоптики загалом прогнозують льодяний дощ. Тому закликаємо за можливості утриматися від поїздок. За несприятливих погодних умов можливі введення обмеження руху для вантажного транспорту. В разі ускладнення руху на автошляхах державного значення телефонуйте за номером 067 400 60 80 (цілодобово).