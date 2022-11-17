На Полтавщині випав перший сніг

Осінньо-зимовий період офіційно розпочато. Сьогодні зранку техніка підрядників Служби автомобільних доріг виїхала на дороги на півночі Полтавщини.
Вихідними ж синоптики загалом прогнозують льодяний дощ. Тому закликаємо за можливості утриматися від поїздок. За несприятливих погодних умов можливі введення обмеження руху для вантажного транспорту. В разі ускладнення руху на автошляхах державного значення телефонуйте за номером 067 400 60 80 (цілодобово).
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер